Videoconferenza. L’emergenza pandemica con i suoi effetti deleteri si contrasta anche via chat. I tavoli di concertazione sono stati ormai sostituti da conferenze virtuali. E con l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, i circoli cittadini hanno iniziato a ragionare in un momento certamente delicato. Tanti i problemi da affrontare e risolvere.



Si è discusso della delibera recentemente approvata da Palazzo San Giacomo «Napoli riparte anche dallo Sport». Al via un percorso di condivisione attraverso strumenti di sostegno in favore dei Sodalizi partenopei. Difficile, invece, ipotizzare, una data della ripresa delle attività sportive, considerate la diversità delle discipline interessate, singole e di squadra: dal nuoto al tennis, dalla vela al canottaggio, passando per pallanuoto e scherma.



Unanime l’apprezzamento dei partecipanti nei confronti dell’ideatore dell’iniziativa Borriello. «Abbiamo avviato un dialogo proficuo. Terremo conto delle istanze dei circoli e ci confronteremo anche con la Regione Campania, il Demanio e l’Autorità Portuale», spiega l’esponente della Giunta de Magistris.



Misure che danno una boccata d’ossigeno ai circoli napoletani come l’esenzione dei canoni di locazione e concessione degli impianti sportivi pubblici fino al 31 dicembre 2020, agevolazioni dal mese di marzo fino alla fine dell’anno, la riduzione del 50% delle tariffe (acqua, luce, gas), la previsione di un contributo economico, finalizzato a compensare i mancati introiti, causati dalla sospensione forzata ed improvvisa di tutte le manifestazioni sportive. E non solo. Deduzioni e contributi per la prossima stagione sportiva 2020/2021, in merito a tesseramento, affiliazioni, iscrizione alle gare federali. Annullamento di tributi locali per consentire la sopravvivenza delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche. Un pacchetto corposo per salvaguardare anche la funzione sociale dello sport all’ombra del Vesuvio.



Prosegue il dibattito giovedì 23 aprile (ore 11). Alla «tavola rotonda» interverranno il presidente Coni Campania Sergio Roncelli, Aldo Castaldo (Federginnastica), Matteo Autuori (Fis), Sergio Avallone (Fick), Agostino Felsani (delegato Coni Napoli) e l'assessore Borriello.