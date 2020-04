Ripensarsi e riformularsi. Per ripartire, la pallanuoto dovrà necessariamente riadattarsi. Filtra l’indiscrezione che dal 4 maggio sarà possibile praticare sport all’aperto e jogging ma le piscine resteranno chiuse fino al 31 maggio, come stabilito dalla Fin. «Sarà difficile per tutti la ripresa», ammette Eduardo Campopiano. Servirà cautela e distanziamento sociale.



Pronto a rituffarsi, sente molto la mancanza dell’acqua. «Sono riuscito a rientrare a Salerno l’8 marzo, due giorni prima che venisse decretato il lockdown da parte del Governo. E così sono rimasto a casa con la mia famiglia», racconta l’ex attaccante della Canottieri Napoli. 2019 già alle spalle con la salvezza conquistata con i giallorossi e l’oro messo al collo alle Universiadi. «Ricordo un campionato difficile e molto insidioso: obiettivo finale raggiunto. E poi l’incredibile entusiasmo e la voglia di vincere i Giochi universitari».



In panchina Alberto Angelini a guidare gli azzurri, ritrovato alla Rari Nantes Savona. «E’ un grande allenatore: mi sta insegnando tanto e si lavora molto», spiega il mancino classe 1997.



Coronavirus & solidarietà. Maglietta donata all’ospedale Ruggi d’Aragona. «Era il minimo che potessi fare per la mia città», che appare allo stesso tempo «bella e triste, con paesaggi meravigliosi: c’è però troppo silenzio».



In previsione della Fase 2, il Coni ha inviato ai vari organismi sportivi un questionario sui fattori di rischio relativi alla ripresa delle attività. «Vorrei che si riprendesse il campionato, per non vanificare i sacrifici e gli sforzi fatti dalle società, dagli addetti ai lavori e da noi atleti: dipenderà dalla situazione sanitaria e dalla decisione che prenderà la Fin: non è facile», argomenta l’attaccante salernitano.



Ipotesi. «Si potrebbe pensare a concludere il campionato con una formula più sbrigativa, se dovesse finire l’emergenza, abbattendo i costi delle trasferte: un concentramento sul modello Coppa Italia».



Criticità logistiche e non solo. «Le strutture dovranno essere sanificate. Il problema è anche il rientro degli stranieri. Sarebbe un sogno da realizzare la pallanuoto d’estate ma al momento è solo una speranza. Stavamo andando bene nella regular season», rileva il bomber biancorosso. Ai piedi del podio con 25 punti e 26 gol totalizzati prima della sospensione.



Quarantena e gestione del tempo. «Mi alleno in camera. Riesco a vedere il mare. Mi tengo in forma: corpo libero, esercizi di mobilità e di prevenzione. Procede bene, inoltre leggo e vedo serie tv».



Stagione. «Non credo siano da ritrovare gli stimoli. Motivazioni fortificate in questo periodo, ci sarà molto entusiasmo alla ripresa delle attività sportive e al ritorno alla normalità», conclude fiducioso Campopiano (nella foto di Rosario Caramiello).



L’unica cura il tempo. Nervi d'acciaio e pazienza.



















© RIPRODUZIONE RISERVATA