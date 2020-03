Distanti ma uniti. Fermo lo sport per la pandemia da Covid-19, il presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, ha espresso la sua vicinanza alle Federazioni ed ha manifestato il suo pieno sostegno, indirizzando una lettera ai rappresentanti regionali e provinciali, ai delegati Coni e rivolta alle associazioni e società sportive campane.



«Cari presidenti, cari delegati,

la grave e pericolosa epidemia che ha colpito il nostro Paese ha coinvolto in maniera massiva anche il mondo dello sport. Sono certo che, da appassionati, avete seguito con grandissima apprensione l’evolversi della situazione e che gli organismi sportivi ai più alti livelli hanno dato una risposta matura e consapevole, assicurando l’interesse primario dei protagonisti, che, in questo difficile momento, è lo stato di salute».



Azione. «Mi rendo conto dei sacrifici arrecati ai vostri atleti, per potersi allenare e gareggiare nelle migliori condizioni, e delle difficoltà economiche e di quelle logistiche che dovete affrontare».



Strutture rimodernate. «Vi è, inoltre, la beffa di non poter, probabilmente «approfittare» della scia lunga della Universiade, che, grazie agli impianti rinnovati, avrebbe portato in Campania grandissimi eventi sportivi, che sarebbero stati da traino allo sviluppo delle nostre attività di base, oltre che al rafforzamento della nostra economia turistica, dando, nel contempo, centralità all’organizzazione sportiva», prosegue Roncelli.



Tokyo 2020. «Non sottovalutiamo l’interruzione drastica della preparazione dei nostri atleti, dai più piccoli ai più grandi e a quelli, e sono molti, che saranno impegnati nelle più importanti manifestazioni internazionali».



Ottimismo. «Sono consapevole che, come sempre, saprete superare questo momento di difficoltà e che tornerete alle vostre attività con la stessa passione ed abnegazione».



Vicinanza. «Voglio farvi partecipe, che sarò, come sempre, al vostro fianco, e che il mio impegno sarà profuso a garantire tutti i livelli dello sport campano, da quello di base a quello di vertice. Vi ringrazio ancora per l’impegno dispiegato e vi saluto con grande cordialità», conclude Sergio Roncelli.



Gli uffici del comitato regionale, in via Alessandro Longo, riapriranno mercoledì 25 marzo. Si ragiona sulla riprogrammazione dei calendari sportivi e degli impegni a livello locale, e a ridefinire le priorità.





