«Il golf deve ripartire, anche a porte chiuse. Questo a differenza del calcio, del basket, e di altre discipline non è uno sport di contatto, si gioca all'aria aperta e il distanziamento sociale può essere garantito». Dopo l'irlandese Shane Lowry anche il tedesco Bernhard Langer, ex capitano di Ryder Cup (2004) e vincitore di due Masters Tournament (1985 e 1993), chiede la ripartenza immediata del golf dopo lo stop di marzo dovuto all'emergenza sanitaria. «Non c'è davvero alcuna possibilità di esporsi al virus - il parere di Langer - e sono sicuro che presto ricominceremo a divertirci. Dobbiamo farlo anche per tutti gli appassionati che sono seduti a casa ad annoiarsi. Tutti abbiamo fame di sport e il golf può tornare a offrire il suo spettacolo, anche inizialmente senza il supporto dei tifosi». Campionissimo della disciplina, Langer in carriera ha vinto 116 tornei di cui 42 sull'European Tour, secondo di tutti i tempi alle spalle del solo Severiano Ballesteros. Ex numero 1 al mondo, classe 1957, insieme all'inglese Nick Faldo vanta il record europeo di Ryder Cup giocate (10). Nella World Golf Hall of Fame dal 2002, il tedesco ora sogna di tornare presto a dominare la scena sul PGA Tour Champions. Il mondo del golf si divide tra chi pensa sia impossibile ripartire prima di alcuni mesi (la ripresa del PGA Tour è fissata per l'11 giugno in Texas) e chi, come Koepka (numero 3 mondiale), crede sia «terribile» ricominciare senza i tifosi (almeno i primi 4 eventi del massimo circuito americano andranno in scena a porte chiuse). Di parere opposto Lowry (vincitore dell'Open Championship 2019) e il fuoriclasse Langer, che auspicano la ripresa immediata delle competizioni.