L'emergenza per il Coronavirus ha un piccolo-grande aspetto positivo per lo sport di casa nostra. La Federazione Mondiale di Karate ha infatti deciso per lo stop anticipato della Premier League, circuito di qualificazione ai Giochi Olimpici. La decisione di non recuperare le tappe di Rabat e Madrid porta dunque alla cristallizzazione del ranking e alla qualificazione di Angelo Crescenzo all'Olimpiade di Tokyo, nella categoria -67kg.



Il karateka sarnese ha dunque visto premiato l'ottimo trend nelle ultime tre tappe della Premier League, condite da due argenti a Tokyo e Salisburgo, intervallati dalla medaglia d'oro conquistata a Dubai. L'atleta dell'Agro, cresciuto sul tatami dello Shirai Club San Valentino Torio del maestro Antonio Califano, attendere di conoscere le decisioni della Federazione in merito alla gara di qualificazione di Parigi, rinviata all'ultimo weekend di giugno.



Nell'attesa, il Comitato Olimpico Internazionale sembra orientato a far svolgere regolarmente i Giochi Olimpici di Tokyo, a fronte del coro di richieste di rinvio proveniente da tutte le federazioni coinvolte nel più importante evento sportivo del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA