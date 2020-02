In via precauzionale la Fin ha sospeso lo svolgimento di tutte le competizioni sportive. E’ arrivata l’ufficialità: la pallanuoto italiana si ferma fino al 1 marzo per l’emergenza coronavirus. A disporre lo stop clorato il Consiglio Federale della Federnuoto, «al fine di evitare difformità nelle attività programmate sul territorio».



Bloccata, dunque, ogni sfida fissata in calendario: rinviato il turno infrasettimanale della 16esima giornata di A1 in programma mercoledì 26 febbraio, l’11esima giornata di A2 maschile di sabato 29 febbraio e soprattutto la Final Four di Coppa Italia alla piscina Mompiano di Brescia. Si fermano anche i campionati femminili, minori e l’attività giovanile.



Da definire la data di Posillipo (nella foto di Rosario Caramiello) – Pallanuoto Trieste, Pro Recco – Campolongo Hospital Salerno e Lazio – Canottieri Napoli. Analogo discorso per Tuscolano – Carpisa Yamamay Acquachiara, Cesport – Roma 2007 Arvalia, Anzio Waterpolis – Tgroup Arechi. © RIPRODUZIONE RISERVATA