Situazione in divenire e scenario fluido, causa coronavirus. E’ di qualche minuto fa la comunicazione della Fin:



«Tenuto conto della chiusura di molteplici impianti sportivi disposta dagli enti locali; considerata, altresì, la necessità di garantire l’uniformità dei campionati e lo sviluppo omogeneo dei vari gironi territoriali, la Federazione Italiana Nuoto dispone, fino a nuovo avviso, la sospensione dei Campionati Nazionali di pallanuoto maschile di serie A2, serie B, Under 17 A e femminile di serie A2».



Rinviate, dunque, le gare di Cus Unime – Carpisa Yamamay Acquachiara (biancazzurri già in Sicilia, dopo un viaggio di 8 ore), DMG Nuoto Catania – Tgroup Arechi e Cesport – Pescara a Santa Maria Capua Vetere nel girone Sud di serie A2.



Non si gioca neppure in serie B. A Casoria niente San Mauro Nuoto – De Akker Team e alla Scandone stop forzato per Basilicata Nuoto 2000 – Macagi Jesina. Analoga sorte per Oasi Salerno – Acese nel raggruppamento 4.



Si ferma la serie C. La Federnuoto campana ha disposto il rinvio del quinto turno di campionato. La Cargomar Axa Rari Nantes Napoli avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Circolo Villani nella piscina comunale di San Prisco (domani alle 18.30).



Considerazioni. «Giusto così», sottolinea il tecnico rarinantino Elios Marsili. «In momenti come questi la salute viene prima di tutto. Naturalmente avremmo rispettato ogni tipo di decisione, ma se hanno chiuso le scuole, invitato a limitare scambi e contatti, bloccato l'accesso del pubblico in stadi, palestre e piscine, vuol dire che c'è bisogno di cautela. Comprendo bene le preoccupazioni di genitori, addetti ai lavori e degli stessi atleti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA