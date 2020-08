Ultimo aggiornamento: 12:20

, tennista numero 2 al mondo nel ranking Atp, ha annunciato che non parteciperà alla prossima edizione deglia Flushing Meadows. La tennista rumena, detentrice di Wimbledon, ha dovuto scegliere, a malincuore, di dare forfait, motivando la sua decisione con il timore per il coronavirus , che negli Stati Uniti continua a far registrare dati allarmanti sui contagi.Glipartiranno il 31 agosto eè reduce dalla vittoria all'Open di Praga contro la belga Elise Mertens, ma la tennista rumena ha deciso di non partecipare al torneo del Grande Slam. «Ho soppesato tutti i fattori e, viste le circostanze eccezionali del momento, ho deciso di non andare a New York per disputare gli Us Open. Ho sempre detto che avrei dato priorità alla mia salute ed è per questo che preferisco restare in Europa per allenarmi» - ha annunciato- «So che la Usta e la Wta hanno lavorato senza sosta per mettere in piedi un evento sicuro e auguro a tutti un torneo ricco di soddisfazioni».si unisce quindi a Rafael Nadal, Ashleigh Barty e Bianca Andreescu nel gruppo di tennisti eccellenti che hanno scelto di rinunciare ad un torneo così importante come gli Us Open. Oltre a loro, mancherà anche Kei Nishikori, appena guarito dall'infezione ma che ha scelto di rinunciare in via precauzionale. Lo riporta l'Independent . Tra i maggiori tennisti al mondo contagiati figurano anche, negli ultimi mesi, Novak Djokovic, Viktor Troicki, Borna Coric e Grigor Dimitrov.