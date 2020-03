Difensore clorato, attaccante in corsia. Inesorabilmente la vita, ad un tratto, comporta delle scelte e chiede di imboccare una strada. Calottina numero 8 appesa definitivamente al chiodo, camice costantemente indosso. La ragione ha prevalso sulla passione. Tante vittorie, molteplici emozioni, sensazioni irripetibili alla Scandone da capitano della Carpisa Yamamay Acquachiara per Marco Ferrone. E poi ricordi indelebili con il compianto Paolo De Crescenzo in panchina.



Pallanuoto. «Attività praticata dai 14 ai 28 anni. Ho smesso di giocare, quando sono partito per gli Stati Uniti. Una scelta dettata dal lavoro», racconta l’ex leader biancazzurro.



Stracittadine infinite. Partite mozzafiato a Fuorigrotta contro i cugini rossoverdi, culminate nell’euroderby del 2015. Unica finale continentale disputata dal club di Franco Porzio. Il 28 marzo di 5 anni fa terminò 6-6 e poi l’11 aprile s’imposero Gallo e compagni 11-10. Brillante, però, fu il cammino degli acquachiarini in Euro Cup. Esordio nel girone di qualificazione di Atene. Pari nel primo match con lo Jadran Herceg Novi, a seguire le agevoli vittorie contro gli ellenici del Vouliagmeni, i russi del Sintez Kazan, i tedeschi dell’Esslingen e gli olandesi dell’Utrecht. Nei quarti di finale successo sull’Olympic Nizza con 6 reti di scarto, pareggio nel ritorno in Francia. In semifinale 15-11 tra le mura amiche contro il Mornar e pari nel return match a Spalato.



Conferenziere apprezzato. Di recente Ferrone ha raccontato la sua esperienza di atleta in un convegno alla Federico II, «Lo sport tra prevenzione e terapia», accanto a Roberto Brancaccio (attuale tecnico del Posillipo ma all’epoca assistant coach di De Crescenzo), per contribuire alla diffusione di una cultura che promuova l'attività fisica come strumento di benessere psicofisico, nonché di prevenzione delle patologie croniche.



Batte il cuore di Partenope. «Ho sempre voluto fare il medico. Ho considerato la pallanuoto una vera passione, una grandissima valvola di sfogo, per stare con i ragazzi della mia età», ammette Ferrone. Complicato non poco armonizzare studio e sport, ancor più in Italia. «Risapute le difficoltà che richiede la Facoltà di Medicina, così come la specializzazione da fare in ospedale. Sono ricorso spesso a cambi turno e salti mortali, per conciliare le due cose. Waterpolo un piacere che ho coltivato per molto tempo. Sono stato costretto a lasciare, altrimenti avrei continuato a giocare. Ad un certo punto la vita è fatta di scelte».



Biennio a stelle e strisce. Esperienza all’estero per una formazione ampia e completa. «Due anni trascorsi a New York. Poi il ritorno in patria. Sono al secondo anno del dottorato internazionale in cardiologia e sto lavorando presso la Clinica Montevergine a Mercogliano, struttura di alta specialità», afferma soddisfatto l’ex pallanuotista.



Pandemia da Coronavirus. L’emergenza preme sulle strutture sanitarie. «Stiamo continuando con i pazienti elettivi e ci stiamo preparando nel caso in cui la Regione Campania ci dovesse richiedere la conversione in centro Covid, come già avvenuto in altre sedi italiane e campane, per utilizzare nell’eventualità i posti di terapia intensiva». Ipotesi reale.



Previsioni e modelli matematici. «Situazione molto complessa. Iniziali sottovalutazioni internazionali, soprattutto da parte inglese e americana, poi hanno cambiato il tiro. Sono contento di come il presidente Vincenzo De Luca stia gestendo l’emergenza e ho apprezzato la sua fermezza in un momento delicato».



Safety. Sforzi da intensificare, esortazione a rimanere a casa, esercizio di resistenza. «Bisogna farsi trovare preparati e soprattutto ognuno deve fare la sua parte. Abbiamo scelto un lavoro che comporta dei rischi: sottrarsi non è eticamente corretto», conclude Ferrone (nella foto di Rosario Caramiello).



C’è una grande sfida da vincere con ottimismo. Tornerà il sereno con una palombella. Come ai vecchi tempi.



