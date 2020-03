Divisa verde e due medaglie al collo. Tra i protagonisti dei Giochi mondiali militari a Wuhan il napoletano Dario Cavaliere. Nell’ottobre 2019 in Cina c’era anche lo sciabolatore dell’Esercito, che conquistò il bronzo nella prova individuale e l’argento di squadra.



Ricordi in pedana. Allievo del maestro Alberto Coltorti, lo schermidore partenopeo si distinse nella rassegna iridata cinese, dove parteciparono oltre 9 mila sportivi, provenienti da 109 paesi. Settima edizione caratterizzata da grandi numeri e kermesse che impressionò il mondo. «La cerimonia d’apertura fu molto bella e ben organizzata, così come il villaggio. Carente, invece, la cucina: praticamente mangiai solo riso in bianco e carne, quella meno speziata». Considerazioni del tempo andato.



Covid-19. Soltanto qualche settimana dopo emersero i primi casi di polmonite e il deflagrare di quella che sarebbe presto diventata una vera pandemia. Città di Wuhan, nella provincia dell’Hubei, il funesto epicentro del dirompente focolaio. Nemico invisibile e subdolo il coronavirus: la sua una marcia silenziosa e inarrestabile.



Ligio al dovere. Si attiene alle disposizioni il caporal maggiore vfp4 Dario Cavaliere. «Sono a casa in questo periodo, come spero tutti. Continuo ad allenarmi nel rispetto delle limitazioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, perché un vero atleta non si ferma mai».



Appello. «Vorrei condividere con tutti l’importanza di rispettare le regole, poichè la situazione in cui ci troviamo è molto seria e delicata. Il nostro dovere, quindi, è quello di restare a casa per il nostro bene e di tutta la popolazione», ammette il figlio d’arte classe 1997. Suo padre Massimo mise in bacheca il bronzo alle Olimpiadi di Seoul 1988.



Tokyo. Ufficiali le date: dal 23 luglio all’8 agosto 2021. «Per quanto riguarda le Olimpiadi sicuramente sono dispiaciuto del rinvio, ma la salute è un bene prezioso che va salvaguardato con ogni mezzo. Dobbiamo essere tutti pronti a fare dei sacrifici per il bene comune», riferisce il campione italiano under 23, che si allena al Club Scherma Napoli, già terzo ai Mondiali di Lipsia del 2017 e alle Universiadi di Taipei, tenutesi nello stesso anno.



Distensione e allungamento. «Mi alleno in casa con in mezzi che ho a disposizione. Cerco di mantenere appieno la forma fisica, facendo esercizi di forza e stretching», conclude Dario Cavaliere (nella foto di Augusto Bizzi).



Le sue gesta in pedana orgogliosamente e gelosamente custodite nella memoria ma anche negli annali sportivi.

































