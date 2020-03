Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ho dubbi sul fatto che ledebbano essere posticipate». Non usa giri di parole Francesco Molinari , che raggiunto telefonicamente dall'Ansa, parla dei suoi dubbi e delle sue preoccupazioni legati alla pandemia di Coronavirus . «La salute viene al primo posto e lo sport ora è secondario - dice il golfista torinese - Non vedo come sia possibile da qui all'estate pensare di riunire atleti e staff di tutto il mondo. Vivo ae sono preoccupato, qui si vive una situazione anomala, soprattutto da italiani». «Il golf in America è stato l'ultimo a fermarsi - ha spiegato il campione azzurro -. Bloccare tutto è stata una decisione saggia, noi giocatori non siamo stati sottoposti al test, avessero deciso di farli sicuramente qualche giocatore o addetto ai lavori, proveniente da ogni parte del pianeta, sarebbe risultato positivo al coronavirus».LEGGI ANCHE--> Olimpiadi, Malagò: «Si naviga a vista, la dead line per decidere è giugno» Molinari era già stato al centro di un “caso” olimpico in occasione di. Alla vigilia dei Giochi brasiliani, con la minaccia delche si diffondefa in Sudamerica, aveva rinunciato alle Olimpiadi per motivi personali. Qualcuno mise in connessione le due cose, ma Molinari ha sempre smentito, appoggiato dallache non ha mai messo in dubbio la buona fede dell'atleta.