Giocare in difesa per contrattaccare. Poi scatterà la controfuga, clorata s’intende. Cambiano inesorabilmente abitudini di vita e modi di allenamento al tempo del coronavirus.



Attualità. «Momento difficile per gli sportivi in generale e per l’intero movimento. Il nostro uno sport di contatto. Tutto fermo, campionati sospesi almeno fino al 3 aprile. E’ stato un brutto colpo ma non si scherza con la salute», afferma Umberto Esposito, capitano della Canottieri Napoli.



Appello. «Bisogna assolutamente rispettare le regole per il bene di tutti. Salvaguardiamo la nostra salute e quella di chi ci circonda. Ai giovani, nonché colleghi, consiglio di resistere, stare a casa, perché sono sicuro che se ognuno fa il proprio dovere in maniera responsabile, torneremo presto a divertirci», auspica il pallanuotista giallorosso numero 12.



Molosiglio chiuso. «Scelta saggia e responsabile. Non dobbiamo assolutamente mettere a repentaglio la nostra e l’altrui salute. Con i sacrifici di oggi torneremo più forti di prima», ammette speranzoso il difensore di Ponticelli, classe’95, oro alle Universiadi 2019.



Tabelle. «Il preparatore Ivan Milone ha predisposto il cronoprogramma da seguire. Il salotto di casa diventa la nostra palestra. Ci adeguiamo per quanto si può», osserva Esposito.



Interruzione della routine e relazioni sociali ridimensionate, almeno in apparenza. Contatti quotidiani via social. «Riprenderemo, appena sarà possibile, le nostre conviviali di squadra. L’ultima a casa del nostro portiere Gabriele Vassallo: cena giapponese da ripetere», conclude capitan Esposito.



Non è dato sapere se e quando riprenderà la serie A1. Tante incognite, poche certezze clorate e non solo. © RIPRODUZIONE RISERVATA