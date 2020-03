Porte chiuse e tifosi in poltrona. In A1 si giocherà senza pubblico il derby campano alla piscina comunale Simone Vitale tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Posillipo sabato 7 marzo (ore 18). Identico scenario a Casoria per Canottieri Napoli – Pro Recco (ore 15). Con le stesse modalità in A2: confermate, al momento, Cus Unime - Carpisa Yamamay Acquachiara (ore 18), Nuoto Catania - Tgroup Arechi (ore 16) e Cesport - Pescara a Santa Maria Capua Vetere (ore 17).



Le società di pallanuoto si adeguano al decreto stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che prevede le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.



Spetta, però, alle società sportive, -come sottolinea il provvedimento del Governo-, «effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori, a mezzo del proprio personale medico». Profilassi a carico dei club.



Decisioni. «Lo sport di base e le attività motorie in genere (non praticanti attività agonistica), svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere, in ogni contatto sociale, una distanza interpersonale di almeno un metro».



La Federazione Italiana Nuoto (foto di Manuel Schembri) si atterrà ossequiosamente a quanto disposto e le disposizioni previste sono efficaci fino al 3 aprile, salvo nuove indicazioni.



Lettera aperta. L'iniziativa del presidente Fin, Paolo Barelli, sostiene l'urgenza di adottare provvedimenti a sostegno dello sport e della gestione degli impianti. «Ritengo non differibile l'approfondimento di misure urgenti, per sostenere l'economia dello sport su base nazionale, onde evitare che, per la tragedia in atto, collassi il funzionamento degli impianti, alcuni dei quali costretti alla chiusura e al fallimento».



Situazione. «La gestione delle strutture sportive da parte delle società richiede costi elevati per manutenzioni ordinarie e straordinarie, scadenze fiscali, utenze e finanziamenti di varia natura ed è ormai concreto il rischio di incorrere in profonde problematiche, che potrebbero coinvolgere finanche dipendenti e collaboratori e, addirittura, produrre l'inattività della pratica sportiva», sottolinea Barelli.



Soluzioni. «Considerato lo stato attuale di criticità, sensibile alle impellenti esigenze manifestate dal mondo sportivo, ritengo indispensabile l’apertura di tavoli di lavoro, che approfondiscano le tematiche esposte. Pertanto mi rendo disponibile a ricevere eventuali suggerimenti e/o richieste in materia da parte degli operatori del settore, di cui credo di interpretare le necessità, e a collaborare con le autorità competenti per qualsiasi iniziativa volessero adottare», conclude Barelli.



