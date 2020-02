Anche la Federazione italiana rugby si adegua alle ordinanze disposte dalle autorità competenti e dal Coni, in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto. Campionato nazionale sospeso: stop per le gare previste sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.



Niente palla ovale nel fine settimana. Necessaria la riprogrammazione, causa Covid-19. Fissato al 3 maggio il recupero della 13esima giornata di serie A, mentre le fasi finali si svolgeranno il 17, 24 e 31 maggio.

L’Amatori Napoli (nella foto di Luigi Petrucci) scenderà nuovamente in campo, salvo imprevisti e cambiamenti di programma, il 22 marzo in casa del Perugia, fanalino di coda, a 13 punti. Rinviata, dunque, la sfida del girone 3 con Romagna, prevista in calendario al Villaggio del Rugby a Bagnoli.



«E’ arrivato il comunicato ufficiale della Fir. Ci atteniamo alle decisioni della Federazione. Aspettiamo ulteriori notizie in merito», osserva Alessandro Quarto, capitano della formazione napoletana, allenata da Lorenzo Fusco.



A riposo anche la Partenope e il Benevento impegnati in serie B: recupero del 13esimo turno il 31 maggio.



La Federazione continuerà a lavorare al fianco delle autorità nazionali e locali e si dichiara pronta a cooperare per garantire l’applicazione delle corrette misure, al fine di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica a tutela della salute pubblica, dei tesserati e delle loro famiglie.



