McIlroy: «Credo che la Ryder Cup slitterà al 2021: è la scelta giusta»

Il prossimo scossone al mondo dello sport potrebbe arrivare dal golf. «La mia impressione è che la Ryder Cup 2020 verrà posticipata al 2021. E onestamente credo questa sia la scelta più giusta». Queste le dichiarazioni di Rory McIlroy, numero 1 del golf mondiale che, dopo essere stato tra i primi big del green a schierarsi contro l'ipotesi porte chiuse della Ryder Cup americana (a causa della pandemia), attualmente in programma dal 25 al 27 settembre nel Wisconsin, torna a prendere posizione sul tema. «Penso che la maggior parte dei giocatori - ha spiegato il nordirlandese alla BBC Sport Northern Ireland - voglia che l'evento sia rimandato di un anno per consentire al pubblico di prenderne parte. Perché sono i players e i fan a rendere speciale questo evento. Obiettivamente non riesco a prevedere altri scenari rispetto a quello dello slittamento di un anno della competizione». Ultimo aggiornamento: 14:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA