Capire, discutere, riflettere, reagire, cambiare. Prova ad uscire dal cono d’ombra la pallanuoto, dando segnali di vita. La crisi del momento può rappresentare un’opportunità, se ben gestita e governata. Napoli e la Campania si uniscono all’Italia clorata, lanciando una proposta unitaria, per ripartire e predisporre il cambiamento attraverso programmazione e non impulsività, dettata dalla istintività.



Sos pallanuoto. Appellarsi al solo ottimismo («tutto andrà bene») non basta, puerile affidarsi alla retorica del momento. I capitani delle varie squadre, così come i rispettivi tecnici, hanno scritto e inviato una lettera aperta, indirizzata al presidente Fin Paolo Barelli, per evidenziare alcune questioni non più rinviabili. Chiedono «tutele e certezze». In atto una catastrofe dalle proporzioni inaudite e dalle conseguenze imprevedibili. Le calottine della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, come quelle del Posillipo, della Canottieri Napoli, della Carpisa Yamamay Acquachiara, della Tgroup Arechi, dello Sporting Club Flegreo, sperano presto di intravedere «la luce in fondo al tunnel».



Campionati sospesi sine die e futuro a rischio. Ritmi da professionisti, garanzie inadeguate. «Siamo parte di un mondo ampio impegnato tutto l'anno. Noi atleti siamo i più a rischio e senza dubbio quelli che soffrono maggiormente a non avere certezze per l’avvenire. Sono tantissimi i giocatori e gli allenatori, che hanno nella pallanuoto una loro importante fonte di sostentamento (per alcuni l’unica!), con cui provvedere a spese personali e familiari. Come tutti i lavoratori italiani siamo preoccupati dalla crisi economica, in cui sprofonderà il nostro settore, che, come noto, già non viveva il suo momento migliore».



Firmatari. Elenco lungo, da Nord a Sud, isole comprese. In Campania e all’ombra del Vesuvio spiccano i nomi di Andrea Scotti Galletta, Fabiana Anastasio, Matteo Citro, Luca Pasca, Miriam D’Antonio, Vincenzo Tozzi, Mauro Occhiello, Umberto Esposito, Christian Andrè, Paride Saccoia, Roberto Brancaccio. Poi Alberto Angelini e Alessandro Calcaterra, che guidarono gli azzurri alla vittoria della medaglia d’oro alle Universiadi 2019, e Martina Miceli, che condusse le ragazze all’argento ai Giochi dello scorso luglio. Ma non solo.



Paure fondate e dubbi legittimi. Gli addetti ai lavori temono «inadempienze contrattuali e interruzioni dei pagamenti da parte delle società e delle associazioni sportive, penalizzate anche loro fortemente dall'emergenza». Regione che vai, situazione che trovi.



Margini per proseguire i campionati? «Qualora le autorità governative autorizzeranno la ripresa delle attività sportive, si valuterà su eventuali formule per concluderli, considerando, inoltre, l’aumento delle date a disposizione, dettato dallo slittamento di un anno delle Olimpiadi di Tokyo», fanno sapere i giocatori.



Proposta e sostegno. «Lo Sport, e il nostro più di altri, insegna ad affrontare le difficoltà e a non girarsi dall'altro lato, quando un compagno ha bisogno d'aiuto. Presidente Barelli, Le chiediamo un tavolo di confronto, per discutere insieme di ogni aspetto di questa situazione. Auspichiamo che tutti insieme, atleti, tecnici, dirigenti, società e Federazione possiamo far sentire il nostro grido d’allarme anche alle Istituzioni. Abbiamo a cuore la salute di tutti, compresa quella del nostro sport e del nostro lavoro», concludono gli estensori della missiva.



Nulla sarà più come prima ma «insieme tutto è possibile».





















