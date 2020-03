Caro web ti scrivo, così mi distraggo un po’. Più che le «Confessioni di un italiano», il pallanuotista napoletano Fabrizio Buonocore non indossa l’abito di Ippolito Nievo, dismette la calottina pro tempore e racconta questa sospensione forzata.



Piscine sbarrate. «Cerco di tenermi in forma tutti i giorni, facendo allenamento. Sto passando tanto tempo con mia figlia Bea ed è bello vedere quanto è felice: trascorre tutto il tempo con mamma e papà. Certo è più stancante di andare a lavorare o di una partita di pallanuoto ma non ha prezzo la sua felicità», spiega il fuoriclasse napoletano.



Astinenza da cloro. «Mi manca da impazzire l’allenamento in piscina. Mi manca immensamente arrivare in piscina, entrare nello spogliatoio, salutare i compagni ed iniziare a scherzare con loro, spogliarmi, arrivare sul piano vasca e salutare il mister», ammette l’ex capitano della Canottieri Napoli. «E poi il fischio o il «ragazzi in acqua». Gesti abituali, ripetuti un’infinità di volte.



Immersione. «Sott’acqua trattengo il fiato, sul fondo della piscina un silenzio bellissimo. I problemi si fermano e inizia un’altra vita», ribadisce il giocatore classe’77.



Ambiente. «Ho imparato a sentire il mio corpo e a sapere quando e come spingere o tirare il freno. Poi arriva lei: la palla gialla. E’ allora che mi sento ancora un bambino, che non smette mai di voler palleggiare e tirare», confessa in tutta sincerità il figlio d’arte.



Famiglia antidoto alla noia (e alla paura). «Queste sensazioni mi mancano tantissimo, la pallanuoto mi manca tantissimo, la mia squadra mi manca tantissimo. Mi manca il giorno della partita. Mi mancano tutti i gesti scaramantici, da quando mi alzo fino alla partita. Mi manca lo sguardo con i compagni nello spogliatoio, scrutare l’avversario, il riscaldamento pre-gara, la fase di caricamento. Manca anche il sapore della vittoria o l’amaro della sconfitta».



«Mi manca l’abbraccio di Bea, per la quale il suo papà vince sempre, e in macchina, al ritorno, vuole sentire We will rock you dei Queen e We are the champions, dura da cantare quando si perde».



Stato di necessità. «Mi manca il bacio di mia moglie Manuela a fine partita, la mia tifosa numero uno. Mi manca la trasferta, dove viene fuori il meglio di ogni compagno di squadra, dove ci si può piegare in due dalle risate e dopo un secondo litigare, per poi fare pace e tornare a ridere insieme», ribadisce il difensore della Tgroup Arechi, impegnato nel campionato di serie A2, nel girone Sud con Acquachiara e la Cesport, suo precedente club.



Covid-19. «Tutto questo mi manca da impazzire ma siamo in questa spiacevole e mai immaginata situazione. Non sappiamo cosa fare e cosa pensare. Vorremmo fare di più, per aiutare la comunità ma non si può. Dobbiamo stare a casa e affidarci a chi sta giocando più di una finale mondiale o olimpica, perché sta rischiando anche la sua di pelle e continua ogni giorno a fare il suo dovere. Ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea va il mio pensiero: ho fiducia in voi», afferma Buonocore, allievo del compianto Enzo D’Angelo.



Incolumità pubblica. «Noialtri possiamo solo rispettare le regole, dare una mano e così potremo tornare a fare quello che ci rende felici». Esercizio di resistenza contro la maledetta pandemia, che sta impestando il mondo.



Desiderio. «Stanotte sognerò un tuffo in piscina o meglio a mare con un campo di beach waterpolo», conclude il commercialista Buonocore con vincenti trascorsi in rossoverde. Trattiene il respiro Fabrizio per un nuovo e splendido «spasone».





