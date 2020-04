Nonostante manchino ancora nove mesi all'inizio del torneo gli organizzatori dell'Australian Open, in programma nel gennaio 2021, stanno pensando di far disputare il torneo a porte chiuse se l'emergenza coronavirus non fosse ancora alle spalle. Lo annuncia il presidente di Tennis Australia, Craig Tiley, in una nota. Tra gli altri provvedimenti che potrebbero essere presi ferree regole di auto-isolamento per tutti i giocatori provenienti dall'estero, che potrebbero essere messi in quarantena per un certo numero di giorni negli hotel di Melbourne non appena arrivino sul suolo australiano. Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA