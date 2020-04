La vela campana in campo per il Cotugno. Una sottoscrizione, promossa dalle Sezioni e Delegazioni della L.N.I. di Campania e Basilicata che in pochi giorni ha prima raccolto 1600 euro, per poi arrivare a quota 12.100 donate alle strutture sanitarie delle due regioni impegnate nella battaglia al coronavirus.



La donazione è stata destinata in gran parte all’ospedale Cotugno, senza però trascurare le strutture sanitarie ai confini della Campania e della Basilicata, alle quali sono state devoluti 1.400 euro per un totale di quasi quindicimila euro e una sottoscrizione sempre aperta. Ma l’impegno dei Soci non si ferma qui, come testimonia il Presidente della Sezione di Maratea, Attilio Parise, primario ospedaliero impegnato oltre l’inverosimile nel suo reparto, che ha però trovato modo di esprimere la propria gratitudine anche a nome dei suoi colleghi medici: “Il momento è veramente difficilissimo – scrive in una mail - Seppur lavorando in un ospedale piccolo come quello di Praia, sto coordinando tutto il Tirreno cosentino con circa 200.000 abitanti. Grazie a Dio, debbo registrare un grande spirito di corpo sia nei medici, sia negli infermieri e anche la gente comune è abbastanza disciplinata. Ce la faremo, ma state a casa il più possibile. Il vostro gesto mi dà grande forza e mi aiuta a lavorare meglio. Un abbraccio affettuoso a tutti con l’augurio di poterlo fare materialmente. Buon vento a tutti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA