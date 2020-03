Coronavirus, Wimbledon sarà cancellato: la decisione mercoledì

Anche Wimbledon, il più importante torneo di tennis del mondo, annuncerà la cancellazione dell'edizione di quest'anno a causa del coronavirus: lo ha detto il vicepresidente della Federazione tedesca di tennis (DTB) Dirk Hordorff ai microfoni di Sky Sports. La notizia è stata riportata dall'Independent.



I Championships erano in programma dal 29 giugno al 12 luglio e l'organizzazione - il prestigioso All England Lawn Tennis Club (AELTC) - ufficializzerà la notizia mercoledì.



Sono parecchio coinvolto sia nell'ATP che nella WTA - ha affermato il dirigente tedesco a Sky Sports Germania - le considerazioni più importanti sono già state fatte e Wimbledon sarà cancellato questo mercoledì. Non ci sono dubbi al riguardo

Le sole volte in cui non si è giocato sui mitici campi in erba risalgono agli anni della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

La strada è ormai segnata e neanche la finestra lasciata libera dallo slittamento di un anno dei Giochi potrebbe essere sfruttata.