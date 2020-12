Sempre in campo. Tempo di recuperi e testa in Calabria. Non si rifiata sul parquet. «Sapevamo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato», spiega in conferenza stampa il tecnico Piero Basile. Vigilia di Cosenza-FF Napoli. «Sono gare particolari e conta recuperare energie fisiche e mentali dopo il lungo viaggio in Sicilia. Pronti alla sfida ravvicinata», esorta l’allenatore azzurro.

Rossoblu da non sottovalutare. «La squadra calabrese imposta le partite sulla fisicità. Sarà importante non sbagliare l’approccio. Non conosciamo gli avversari e ci tocca leggere in fretta le situazioni di gioco». Mercoledì 16 dicembre l’infortunato Renzo Grasso si sottoporrà all’operazione. «Non cerchiamo alibi. Abbiamo perso un giocatore fondamentale nella fase difensiva. Cureremo in dettaglio gli aspetti della retroguardia ma acquisteremo più qualità e tecnica nella fase offensiva», avverte Basile.

Maglia numero 4 innalzata e indossata dal mancino Luis Turmena, autore di una formidabile tripletta e di un assist per lo sloveno Nejc Hozjan. Scambio rapido ed efficace finalizzazione anche per Vitor Renoldi. Inserimento nello spazio e scarico vincente. «E’ una mia tipica giocata. Con freddezza ho piazzato la palla alle spalle del portiere», resoconta il 30enne laterale. «Sono felice e voglio partire da questo punto. Nei prossimi incontri voglio fare così. Ogni gara per noi è una finale», argomenta il giocatore alla sua prima esperienza all’ombra del Vesuvio. «Mi spiace davvero per quanto accaduto a Renzo. Sono stato tante settimane fuori e non è stato facile». Non si risparmia il ritrovato Renoldi.

Domani pomeriggio (ore 16) la capolista chiede strada.

