Cristian Lubrano premiato per meriti sportivi dall'assessore Emanuela Ferrante

«La Città di Napoli a Cristian Lubrano, pluricampione di kickboxing, in segno di profonda gratitudine, riconoscenza e ammirazione per i prestigiosi traguardi raggiunti nella brillante carriera sportiva». E’ quanto riporta la targa consegnata dall’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante all’atleta classe 1976. A Palazzo San Giacomo l’incontro con il talento della disciplina orientale, che ha messo al collo l’argento mondiale a Jesolo, nell’ottobre 2021.

Vesuvio sullo sfondo. «Parteciperò domenica 5 giugno alla Giornata nazionale dello Sport in piazza Municipio», annuncia entusiasta Lubrano, orgoglioso dell’attestazione di stima ricevuta da parte dell’Amministrazione Manfredi. Passione per la kickboxing iniziata a 6 anni e ben 34 titoli nazionali messi in bacheca (11 campionati italiani, 12 Coppe Italia, 11 Coppe del Presidente), senza tralasciare il bronzo continentale a Skopje nel 2006 e quello a Baku nel 2011, e poi la Coppa del Mondo a Rimini nel 2015.

Maradona alle sue spalle. «Prossimo impegno l’Europeo a novembre ad Antalya, in Turchia». Prima, però, l’impegno per avvicinare i ragazzi allo sport, indicando loro il percorso giusto ed evitare di percorrere strade sbagliate. Da qui il progetto sociale «Oltre le quattro mura», titolo anche del docufilm che sarà proiettato alla Camera dei deputati.

«E’ una iniziativa che porterò avanti nei prossimi mesi con i giovani del territorio e con i detenuti», argomenta Lubrano, che si dice desideroso di raccontare la sua esperienza nelle scuole e negli istituti penali minorili. E poi un consiglio rivolto a tutti. «Praticare la kickboxing per aumentare l’autostima, risvegliare i riflessi, raggiungere l’armonia, tanto per i bambini in sovrappeso quanto per le donne che possono accrescere il livello di sicurezza personale», asserisce Lubrano. Un messaggio esplicito a mettere da parte tablet e cellulari e a frequentare la palestra, luogo di benessere e socialità.

Parole di elogio espresse dall’esponente pentastellato. «Cristian Lubrano è un esempio di riscatto attraverso lo sport: si sta mettendo a disposizione dei ragazzi di Ponticelli e di Napoli e questo gli fa davvero onore. Lo sport diventa così un diffusore di valori e uno strumento per propugnare il rispetto delle regole alla base di una società sana», conclude Ferrante.