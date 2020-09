Prosegue la pedalata da Cuneo a Napoli organizzata dall'Associazione La Storia in bici per celebrare le bellezze paesaggistiche e la cultura del Paese. Il promotore Michelino Davico ha voluto dedicare questa edizione alla celebre battuta di Totò («Sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo»). La comitiva arriverà venerdì 11 in Campania, al termine della tappa Fiuggi-Mignano Montelungo, e sabato 12 si trasferirà a Napoli, dove è previsto l'arrivo in piazza del Plebiscito. In serata cerimonia di gala sulla terrazza del Renaissance Naples Mediterraneo in via Ponte di Tappia © RIPRODUZIONE RISERVATA