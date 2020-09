Ultimo aggiornamento: 15:00

Si avvicina alle nostre strade la, l'intrigante raid cicloturistico promosso perda Michelino Davico, e salpato domenica da Cuneo. Si avvicina con il passo giusto, anzi con la pedalata equa, di chi abbina in questo tour per vocazione a un gesto non meramente atletico, quel desiderio di ri/conoscenza dell'Italia e dei suoi borghi e delle sue mura e dei suoi paesaggi di storia e bellezza semmai reconditi, e tracce di uomini. E così i chilometri di queste sette frazioni, da Cuneo giustappunto a Napoli, sotto il sole e con un brivido di pioggia sugli Appennini, hanno sciorinato come i grani di un rosario approdi a Portofino e a Quarto dei Mille, ad Altare e al Passo del Bracco cerniera antica fra le Alpi e gli Appennini, da Sarzana a San Gimignano, quanto belle quelle mura altere, dalla Certosa di Calci a San Miniato, nella memoria di Carlo Lorenzini e del suo burattino, Pinocchio, che avrebbe certo intrigato quel Totò che è l'immagine di culto sulla maglietta indossata dai cicloturisti iscritti. «Ho fatto tre anni di militare a Cuneo», come passe-partout firmato dal principe De Curtis, di un diritto alla iscrizione al partito nobile - ma solo per garbo e cultura di strada, non per censo e sangue blù - degli uomini di mondo, di questo mondo. Semmai, con lecita audacia, per un mondo di pari grado, sia pure evocando una livella nella attuale pandemia.Domani, dopo aver superato e ammirato Viterbo e Tivoli, e i giardini favolosi di una primavera eterna, quale è per concetto l'Italia, ed ancor più quella ispirata dal ciclismo, costretta a tollerare in questa annualità il suo Giro dei professionisti in pieno autunno; domani, dicevamo, provenendo da Fiuggi e Isola del Liri, la carovana raggiungerà la Abbazia di Montecassino, per meditare sulla sua norma etica benedettina, ora et labora, offesa dalla guerra. E farà tappa a, ad onorare al suo Sacrario una tragica eppur gloriosa - ma dove sta scritto che la gloria debba essere sempre tragica? - pagina di storia patria, quella della battaglia del risorto esercito nazionale, in campo a fianco delle truppe alleate, contro i tedeschi, sulle alture di Mignano appunto, dell'8 dicembre 1943.E dopo il quartier tappa serale di, ombra di castagneti nella piazza Nicola Amore, sabato ci sarà la discesa verso, nel mito di Coppi e della sua permanenza da prigioniero cooperante ad Ercole di Caserta, e della sua prima nuova ridesta bicicletta, nel 1945, ottenuta grazie alla petizione popolare lanciata da Gino Palumbo «Una bici per Coppi». E l'arrivo infine sabato alle 16, asolare, radiosa città della bella accoglienza per il ciclismo e fedele di una passione solidale, e non solo del Buon Ricordo. E applausi a cielo aperto, idealmente con una maglia rosa degna di Giro d'Italia, indosso alla shirt di gruppo con l'effige di Totò, per tutti quanti amano grazie all'andamento lento della bicicletta (senza motore) il narrato discreto di strada e gli angoli imperdibili di ogni nostra provincia.