«Amo la mia squadra, amo la mia città». Sulle note di «Hold Your Fire» di Magnus Karlsson's Free Fall, con Dino Jelusick, brano prodotto dalla casa discografica Frontiers Music srl, il video emozionale che vuole essere un omaggio agli azzurri. «FF Napoli possiamo farcela, dipende solo da noi», argomenta fiducioso l’appassionato presidente Serafino Perugino. La sua una vera dichiarazione d’amore, un tributo al gruppo allenato dal tecnico Piero Basile.

Tanti i sacrifici compiuti in questi anni, per un sogno non irrealizzabile. «Devo svelarvi un sogno che nasce nel 2012, frutto di passione, amore, sofferenza e gioia», prosegue il patron partenopeo. Barra dritta, direzione serie A. «Un destino segnato di chi crede nel proprio cammino».

Ottimismo e convinzione. «Io ci credo e non permettere a nessuno di fermarti». Travolgente e convincente l’avvio in campionato con il successo esterno in Calabria. E allora «ascoltatemi: uniti, compatti, feroci», esorta il numero uno azzurro, che intende rilanciare il movimento del calcio a 5 non solo all'ombra del Vesuvio e fare di Napoli la capitale del futsal. Dispaccio social rivolto a tifosi, team e urbe. «Forza Napoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA