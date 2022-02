«Paura ed errori». Basta leggere il dato delle superiorità numeriche (1/10) per comprendere e spiegare il ko (7-6) maturato con il Cus Palermo (parziali di 1-0, 1-3, 3-0, 2-3). L’Aktis Acquachiara torna dalla trasferta siciliana con l’«amaro in bocca». Analizza l’insuccesso il tecnico salernitano Walter Fasano. «Abbiamo sbagliato almeno sei-sette occasioni a tu per tu con il portiere avversario. Egon Jurisic ha fatto la differenza e ha disputato una gara eccezionale».

Per capitan Ciro Alvino e compagni «commessi troppi errori in avanti». Biancazzurri in rete soltanto nel secondo e nel quarto periodo. Davvero poco in uno scontro diretto. «Peccato. Siamo stati penalizzati dai nostri errori», ripete il concetto l’allenatore acquachiarino, che riconosce però la prestazione delle sue calottine. «La strada è quella giusta, siamo in crescita». Gira bene la fase difensiva, decisamente meno quella offensiva.

«C’è molta amarezza per la sconfitta di misura». La doppietta siglata da Daniele De Gregorio non mitiga quanto detto in precedenza, né la realizzazione del mancino Matteo Aiello a 13 secondi dalla sirena diminuisce lo scontento dei napoletani. Perdere di un gol apre la porta ad una attenta riflessione.

Nel girone Sud rinviata la sfida salvezza Rari Nantes Sori-Civitavecchia. Mercoledì 23 febbraio (ore 16) derby alla piscina Scandone tra Acquachiara e Canottieri Napoli, recupero della sesta giornata di campionato. Capitan Biagio Borrelli e soci hanno battuto il Tuscolano 5-10 al Foro Italico. Sarà il primo match clorato del 2022 nell’impianto di Fuorigrotta per le due compagini cittadine.