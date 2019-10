© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiamatelo Lucky Luke del terzo millennio. Due medaglie in altrettanti giorni. Spara più veloce della sua ombra e raccoglie successi in scioltezza. Oro nella prova individuale, argento nel Mixed Team. Chiude in bellezza Simone D’Ambrosio il 18esimo Gran Premio Internazionale del Kazakistan. Napoli sempre in vetta e sempre sul podio grazie all’atleta delle Fiamme Oro.«Termina il Mixed Team con l'argento di coppia insieme alla mia compagna di squadra Gaia Ragazzini. Anche questa è stata una gara combattuta. Abbiamo avuto delle difficoltà in partenza, i campi erano abbastanza impegnativi ma ci davamo forza a vicenda», racconta entusiasta il super poliziotto di Crispano.Derby italico dal sapore speciale. «Siamo entrati in finale come prima coppia e ci siamo battuti con Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri. Abbiamo concluso con lo score di 32/50, classificandoci secondi, alle spalle dei nostri connazionali». Tinte azzurre e sfida spettacolo. «L'importante è non mollare mai. Devo dire che ho finito in maniera fantastica la mia stagione tiravolistica. Mi aspetta adesso la preparazione fisica in previsione della prossima stagione. Mi complimento con i vincitori della rassegna».Dominio netto e incontrastato dell’Italia a Shymkent. C’è molto Sud sul podio. Entrambi pugliesi e portacolori delle Fiamme Oro, Palmitessa e Buccolieri hanno tenuto a bada la ravennate rappresentante dei Carabinieri ed il poliziotto napoletano con un netto 37/50 a 32/50, meritandosi la vittoria.Esprime soddisfazione il tecnico federale Daniele Lucidi (Carabinieri). «Non è stato semplice gareggiare in questo impianto. I nostri ragazzi e le nostre ragazze si sono dovuti misurare con lanci irregolari ed una visibilità davvero ostica. Condizioni proibitive che hanno influenzato negativamente i punteggi, ma alla fine sono riusciti ad avere la meglio». Terza sul podio la coppia kazaka formata da Julia Marinyak e Arten Chikulayev (120/125 e 38/50).«Non era facile ripetersi dopo la grande vittoria di ieri e Simone ci è riuscito alla grande. Il suo prestigioso risultato ci riempie di orgoglio», conclude Pierluigi Pescosolido, direttore tecnico Fiamme Oro tiro a volo. E le good news non mancano mai, quando c’è di mezzo Simone D’Ambrosio.