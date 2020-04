Da Aosta a Maddaloni: parte la prima Home Basket League

Grande entusiasmo, enorme divertimento. Ha preso il via la prima Home Basket League. E seppur non è stata palla a due al centro, è stato comunque tanto basket riservato ai più giovani esordienti. L’idea è nata da quattro amici istruttori di minibasket: Andrea Frison di Aosta, Nino Febbraio di Maddaloni (Caserta), Davide Bardelli e Andrea Montagnoni di Varese, tutti impegnati a capire in che modo coinvolgere i più giovani atleti in questo periodo di pandemia.

«Stiamo cercando nuove soluzioni - spiega Nino Febbraio capo istruttore della Virtus Maddaloni e responsabile Area Minibasket del Progetto Uniobasket Maddaloni -per fare in modo che i rapporti umani costruiti grazie allo sport, basati sulla stessa passione, non svaniscano solo perché non abbiamo più occasione di fare allenamento o partecipare ad una partita di campionato».

E mentre i quattro istruttori erano in videoconferenza a parlare di corsi e lezioni a distanza, è arrivata l’idea. «Perché non organizziamo delle partite? - si sono chiesti gli istruttori, come racconta Febbraio -. Naturalmente lo spirito della competizione sarà amichevole, ma sarà pur sempre una competizione. Abbiamo notato come, nelle video-chat con i nostri ragazzi quella fiammella di entusiasmo che li accompagnava per gli allenamenti settimanali, si stesse affievolendo; dovevamo riaccenderla, dare un ulteriore stimolo. Quest’ulteriore carico emotivo sarà quello di essere in video-chat con delle realtà cestistiche lontane, come in un torneo Nazionale, ai quali molto spesso partecipiamo con le nostre squadre e dove notiamo una crescita esponenziale dei nostri ragazzi».

LA COMPETIZIONE

Così nel pomeriggio di sabato si sono avute le prime due partite pilota di questo progetto, organizzate in quattro tempi, della stessa durata delle partite regolamentari, con due squadre collegate in videoconferenza, con i due Istruttori e due Arbitri. I ragazzi si sono confrontati con gare di abilità motoria, quiz inerenti al basket giocato, abilità con la palla.

«Con quelle situazioni gestibili nello spazio della loro cameretta - continua Febbraio utilizzando, laddove possibile, una palla di qualsiasi tipo: pallina, rotolo di carta igienica, perfino due calze arrotolate; in altre parole tutto ciò che può essere facilmente reperibile tra le mura domestiche. Quello che più ci interessa è coinvolgere emotivamente i ragazzi per fare in modo che la fiamma della loro passione sia viva più che mai; nello stesso tempo lavoriamo perché lo spirito di squadra non svanisca a favore di questa solitudine forzata».

LE SFIDE

Alle 16.30 si sono affrontati Nus Valle d’Aosta e Uniobasket Maddaloni Campania. La sfida ha visto vittoriosi, con un punteggio incerto fino all’ultima prova, i ragazzi del Nus.

Alle 18.30 sono scesi nel campo telematico, la Eagles Varese contro l’altra squadra valdostana, l’Ayas. Anche questa partita si è giocata punto a punto con la vittoria di pochissimi punti di Ayas.

I giovani atleti si sono divertiti tantissimo e sono riusciti a fare anche amicizia tra di loro; grande è stato l’impegno di tutte le squadre, che alla fine si sono salutati dandosi appuntamento alla prossima settimana per un’altra partita.

GLI SVILUPPI

I match sono stati seguiti anche da istruttori di altre società, incuriositi dal progetto. Ai quattro pionieri si sono aggiunti gli istruttori di altre realtà provenienti da tutta Italia: Mens Sana Siena, Arcola Basket La Spezia, Leoni Amaranto Livorno, Valdelsa Basket, Azzurra Trieste, Scuola Pallacanestro Guiglia Modena, Bassano del Grappa, Falconara Ancona, Costone Siena, travalicando i confini nazionali con Rio Negro Argentina.

Stamattina c’è stato un primo video-incontro con appuntamento alla prossima settimana per organizzare un torneo molto più ampio.

Il covid-19 sta mettendo a dura prova l’intero universo del mondo sportivo, soprattutto quello dilettantistico, specie il settore giovanile. Non c’è però, sport o associazione sportiva, che non si sia adattata agli eventi, continuando come può, a coltivare la propria disciplina. Non sarà ancora palla a due, ma il mondo della pallacanestro non si ferma. «È sicuramente un progetto bellissimo e affascinante - conclude Febbraio- ma resta pur sempre il piano B, in attesa di risentire speriamo presto i palloni battere su parquet del palazzetto e il fischietto delle scarpe sul campo di gioco. Con la promessa reciproca che quando questo brutto periodo passerà Aosta, Varese Maddaloni e le altre realtà cestistiche che aderiranno al progetto, possano confrontarsi in un vero torneo dal vivo, abbracciandosi, dandosi il cinque e vivendo pieno le emozioni di questo meraviglioso sport».

