Bisognerà attendere solo qualche mese ancora e poi il Sand Basket (marchio legato all’Aics) tornerà ad essere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della pallacanestro. E non solo visto i protagonisti della passata edizione (pallavolisti e calciatori). Da giugno prossimo e per tutta l’estate si svolgerà il secondo campionato nazionale: spazio prima alle tappe regionali che si disputeranno in lungo e largo per l’Italia, poi alla Finale Nazionale che andrà in scena a Gallipoli presso l’Ecoresort Le Sirenè dal 4 al 6 settembre 2020. Nel corso dell’atto conclusivo saranno messi in palio lo Scudetto Senior (Kleos B di Reggio Calabria la squadra detentrice) e lo Scudetto Under (Avola Basket di Siracusa la squadra detentrice).



Nelle prossime settimane verrà comunicato il calendario di tutte le tappe (chi fosse interessato all’organizzazione può scrivere a sandbasketitalia@gmail.com), nel corso di ogni evento verranno decretate le qualificate alla Finale Nazionale che nella scorsa stagione fu seguita anche dalle telecamere di Sportitalia: “La macchina organizzatrice è partita ormai da diverso tempo, siamo a lavoro per definire gli ultimi dettagli – afferma l’ideatore della disciplina Gianpaolo Porfidia – Quest’anno alzeremo ulteriormente l’asticella, vogliamo far vivere un’estate entusiasmante a tutti gli amanti del Sand Basket”.



Ma non soltanto in Italia, a maggio infatti ci sarà il tanto atteso Open Day in Danimarca.

Per tutte le informazioni sul regolamento (spicca la regola del trascinamento della palla al posto del palleggio) è possibile consultare il sito sandbasket.com, online anche la pagina Facebook “Sand Basket Italia” e la pagina Instagram “sand_basket_italia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA