Da sabato a Sorrento la Tre Golfi Sailing Week

Conto alla rovescia per la Tre Golfi Sailing Week, una delle competizioni più apprezzate ed affollate del calendario agonistico italiano, organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Ima, Orc, Uvau, Aive, e sotto l’egida della Federazione Italia Vela.

La storica kermesse di regate attira da sempre il meglio della vela internazionale e racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67ma Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno.

I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale di Marina Piccola di Sorrento, mentre gli Orc saranno al porticciolo del borgo di Piano di Sorrento, due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

«Sarà l’occasione per mostrare ai nostri ospiti le bellezze della terra delle sirene – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Un’importante vetrina per la penisola sorrentina, protagonista di questa vera e propria festa della vela e dello sport».

Tra le curiosità di questa edizione, la presenza di due esemplari della Classe Mod70, quella degli avveniristici trimarani oceanici. E non si tratta di due modelli qualunque: parliamo di Maserati al comando del navigatore italiano Giovanni Soldini e Mana dell’armatore Riccardo Pavoncelli.

Intanto, sul fronte delle misure sulla viabilità cittadina, si segnala l’ordinanza con la quale dal 14 al 21 maggio, si istituisce il divieto di transito in via Luigi De Maio, la strada che conduce all'area portuale di Sorrento, a partire da piazza Sant’Antonino. Negli stessi giorni vigerà il divieto di sosta lungo la stessa via Luigi De Maio ed in piazza Marinai d’Italia.