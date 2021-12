Da Saviano ad Atene: Cecilia conquista quattro titoli europei di Pangration

Una vera furia, anzi una fuoriclasse nell'antico sport da combattimento di origine greca Pancration. Un'arte marziale mista di lotta e pugilato che ha visto Cecilia Di Lauro imporsi in quattro specialità su sei ai campionati europei juniores. Quattro medagli3 d'oro e una d'argento per l'atleta di Saviano che si è imposta ad Atene combattendo anche nella categoria superiore.

Allenata dal papà Gennaro, uno dei tecnici della nazionale italiana juniores, la18enne Cecilia ha conquistato l'oro nella categoria Polidamas mix categoria juniorfino a 20 anni; nel combattimento stile Kato, categoria senior più 21 anni; nel combattimento stile Impiepafis, senior più 21 anni e nell'Agon Junior. Si è dovuta accontentare dell'argento solo nel Polidams categoria seniores più 21 anni. La savianese insomma,ha gareggiatoin cinque categorie su sei. Volutamente Cecilia,in accordo con il papà tecnico, ha scelto di combattere nelle categorie superiori in vista del campionato italiano assoluto di judo dove gareggeranno insieme juniores e seniores e che si terrà domenica prossima. In gara ad Atene c'erano oltre 400 partecipanti in rappresentanza di 7 nazioni. 《Sono felice - dice la Di Laora - questo è un traguardo che mi ripaga dei tanti sacrifici e rinunce》