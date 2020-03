Dal podio alla corona d'alloro: il campione della Capri-Napoli Bianchi si laurea a distanza

Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Passare dal podio alla corona d'alloro é stato un attimo!per la caparbietà e la tenacia con le quali hai sempre affrontato la tua vita perseguendo successi in due mondi diversi! Sei il nostro orgoglio e la nostra immensa gioia. Congratulazioni ingegnere», così mamma Nadia fa i complimenti ad Andrea Bianchi, il nuotatore ligure che a settembre ha vinto a Napoli l'ultima edizione della Maratona del Golfo Capri-Napoli (organizzata da Luciano Cotena - Eventualmente Eventi & Comunicazione), e che ora ha raggiunto un altro traguardo: la laurea magistrale in Ingegneria meccanica conseguita all'Università di Genova, ovviamente discutendo la tesi via web per l'emergenza Coronavirus.Sui social i complimenti del mondo del nuoto, di amici e familiari con mamma Nadia, papà Roberto e la sorella Giulia che hanno inondato facebook di tantissime foto, anche quelle con la tesi pubblicata e l'immancabile torta.