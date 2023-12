Danza paralimpica, doppio oro per Giusy Sbaglio

Non smette di stupire Giusy Sbaglio, campionessa di danza paralimpica che arriva da Gragnano. Due volte prima nella Coppa Italia classe internazionale WDS disciplina Convenctional e Freestyle. Prima in assoluto sbaragliando le altre concorrenti con la tenacia che la contraddistingue e la passione per il ballo.

La Coppa Italia è stata l’ultima competizione dell’anno, e la testa è già agli Assoluti di febbraio 2024.

Il 2023 è però per l’atleta della Città della Pasta un anno anno da incorniciare, a novembre ha partecipato al Campionato Mondiale classificandosi nona.

Un sogno che si è reso possibile grazie al sostegno e alla solidarietà della sua città. Nel maggio di quest’anno infatti il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp le ha donato una sedia leggerissima progettata secondo le sue misure e il suo peso, in fibra di carbonio. Un gioiello progettato Mimmo Perillo, product specialisti di ausili per disabili, che l’ha incoraggiata ancora di più a proseguire nelle competizioni nazionali e internazionali.

Lei che prima della diagnosi sbagliata che l’ha costretta a cambiare vita era un’insegnante di danza classica e moderna, ha riscoperto la sua passione grazie al maestro Gabriele Cretoso che la segue nelle gare e l’allena a Poggiomarino.