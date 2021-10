Il tennista belga Goffin sceglie Capri per il suo viaggio di nozze

David Goffin, già numero 7 del ranking ATP, ha scelto Capri per il suo viaggio di nozze, si è sposato infatti la scorsa settimana con l’affascinante Stephanie Tuccitto. Goffin non è riuscito a stare lontano dal mito incantatore dei campi da tennis, infatti stamattina all’improvviso i maestri del Tennis Club Capri Francesco Della Corte e Gio Gio ovvero “Giovanni Di Stefano” e gli atleti che si trovavano in campo hanno visto stagliarsi all’ingresso l’atletico e maestoso giocatore che ha trascorso una buon ora di relax guardando da spettatore i tennisti capresi in campo e si è soffermato a lungo a parlare con i maestri chiedendo notizie anche sulla scuola tennis isolana.

Ovviamente non poteva mancare la foto ricordo di rito che sarà esposta all’interno del Club insieme a quelle di tanti altri storici campioni che nella loro vacanza caprese amano allenarsi sugli storici campi, della famiglia Breglia, che sono stati spettatori di tante battaglie a colpi di racchetta.