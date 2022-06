La scaramanzia della vigilia non è bastata. I debiti scongiuri non sono serviti. E così il primo round è andato alla De Akker Bologna, che si e' imposta 13-7 sulla Canottieri Napoli (parziali di 3-2, 3-2, 3-1, 4-2). Al poker dello scatenato ex posillipino Edoardo Manzi ha risposto capitan Biagio Borrelli (nella foto di Gianluca Madonna) allo stesso modo. La promozione in serie A1 si decide mercoledì 22 giugno alla Scandone, dove i giallorossi di Enzo Massa proveranno a sfruttare il fattore interno e allungare la sfida a gara 3 in Emilia Romagna.