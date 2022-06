De Akker Bologna-Canottieri Napoli. E’ questa la finale playoff e soltanto una delle due potrà salire in serie A1. I giallorossi hanno battagliato con la Rari Nantes Camogli, chiudendo il confronto clorato sul 2-1. Ovvero battendo i liguri due volte alla Scandone (11-7 e 8-7), rimediando il ko esterno (16-10).

«E’ stata un grande partita», dichiara il capitano Biagio Borrelli, riferendosi a gara 3. «Nei momenti di difficoltà è emerso il cuore e lo spirito Canottieri», ribadisce convinto il centroboa di Ponticelli, vero trascinatore del gruppo. «L'entusiasmo è forte», ravvisa il numero 11 napoletano. «Ora testa alla finale. La pressione è tutta sulle loro spalle. Se i nostri avversari sono davvero più forti, dovranno dimostrarlo», avverte Borrelli.

Sabato 18 giugno i ragazzi del Molosiglio andranno in Emilia Romagna, poi mercoledì 22 il ritorno a Fuorigrotta, eventuale bella in programma il 25. Commenta il successo interno il tecnico Enzo Massa. «Match bellissimo, tirato, avvincente contro il Camogli. Il loro un gioco aggressivo. Siamo sempre stati avanti, fatta eccezione per la prima frazione. La grinta giallorossa è fuoriuscita nel momento decisivo», rimarca il carattere dei suoi l’allenatore napoletano.

«Ci godiamo la finale playoff, che disputeremo a viso aperto. Affronteremo la squadra più forte e preparata di A2, con diversi elementi validi per la serie A1», annuncia il coach partenopeo. «Sono contento per la crescita dei ragazzi. Alla base tanti sacrifici e la finale non è casuale», tiene a precisare Massa, orgoglioso dei suoi pallanuotisti. «Bella la reazione sull’0-3. Il pubblico è stato fantastico: ci ha sospinto al trionfo ed ha giocato un ruolo determinante. Abbiamo retto negli ultimi 23 secondi e Gianluca Cappuccio si è reso protagonista con due interventi decisivi. Sono arrivati i complimenti del presidente Achille Ventura», riferisce Massa. «Ci attende una settimana importante. Non lasceremo nulla al caso».

Concentrato sul piano vasca, il vicepresidente sportivo Marco Gallinoro ha seguito ogni fase dell’incontro. «Sfida sentita con il Camogli. Il risultato è stato giusto per quanto si è visto in campo, anche se la partita di andata ci lasciava sperare in una vittoria meno sofferta. In Liguria abbiamo dominato i primi due tempi prima dell’espulsione di Biagio Borrelli. La nostra una formazione giovane che ha gestito bene la tensione».

Regular season da incorniciare. «Abbiamo chiuso al secondo posto il girone Sud con le aspettative di arrivare ai playoff», ricorda il dirigente canottierino. «Ci aspetta un compito arduo contro la De Akker, compagine attrezzata, costruita per il salto di categoria. Speriamo di farcela ma sappiamo le difficoltà e il valore degli avversari. L’eventuale gara 3 sarebbe in trasferta e l’esperienza ci insegna che non è mai agevole fuori casa», conclude Gallinoro (nelle foto di Gianluca Madonna).