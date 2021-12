De Giorgio e Vivenzio conquistano gli Assoluti campani 2021 al Cus Napoli

Pasquale De Giorgio e Maria Pia Vivenzio sono i nuovi campioni campani assoluti 2021 di tennis. Hanno vinto il titolo più prestigioso a livello regionale nell’ambito della giornata dedicata al Tennis Day, la festa del tennis organizzata dal Cus Napoli, con la presenza in campo di decine di allievi delle scuole tennis della Campania. De Giorgio, numero 1 del torneo e classificato 2.2, ha battuto 6-3 6-2 Riccardo Di Nocera, classificato 2.3, confermandosi il più forte del seeding. Per De Giorgio, che da quest’anno è tesserato e gioca la serie A2 per il Tennis Club Vomero, una vittoria importante che chiude bene la stagione 2021. Entrambi i finalisti (Di Nocera è tesserato per Lanciano e si allena in Accademia Tennis Napoli) sono comunque da tempo nella classifica mondiale Atp e svolgono attività nazionale e internazionale.

Nella gara femminile successo della sedicenne Maria Pia Vivenzio, 2.4, tesserata per il New Torre del Greco, una delle Under 16 più interessanti d’Italia e da tempo in gara nei circuiti internazionali Tennis Europe e ITF. Battuta in finale Sara Aversa, 2.6 tesserata per il TC Napoli, in due set, 7-5 4-6 6-2.

Il Tennis Vomero protagonista anche nel torneo di doppio con la vittoria di Giuseppe Caparco e Mariano Esposito, allo sprint, su Giovanni Cozzolino e Filippo Palumbo 6-7 6-3 11-9, freschi campioni d’Italia con il New Torre del Greco in serie A1; la squadra corallina, tra l’altro, è stata premiata al Cus Napoli per il prestigioso titolo vinto, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, del presidente del Comitato Campano tennis, Virginia Di Caterino, del vice presidente Angelo Chiaiese e del direttore generale del Cus Napoli Maurizio Pupo.