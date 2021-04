Del Core nella giunta nazionale Coni: l'ex pallavolista napoletana con Malagò

Una delle stelle dello sport napoletano nella prossima Giunta del Coni. È 40 anni, campionessa di volley che ha chiuso la carriera nella Dinamo Kazan nel 2016, trasferendosi a Reggio Calabria dove ha aperto una Academy. L'ex nazionale farà parte della squadra di Giovanni Malagò che si candida per il terzo mandato (le elezioni sono in programma il 13 maggio a Milano). Candidato anche lo spadista catanese Paolo Pizzo. I candidati rivali di Malagò - Renato Di Rocco, Antonella Bellutti e la new entry Franco Chimenti - non hanno presentato atleti nelle loro squadre.

Del Core e Pizzo sono due campioni che hanno dovuto affrontare problemi fisici nella loro carriera: Antonella, a causa di una malattia, non riuscì a partecipare alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 mentre Paolo ha sconfitto un tumore al cervello.