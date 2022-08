Domina in Italia ma ancora una volta non riesce a ripetersi in campo internazionale. Dariya Derkach resta fuori dalla finale del salto triplo ai Campionati Europei di Monaco di Baviera per soli 7 centimetri. Di tanto infatti il suo scarpino ha superato il limite della pedana sull'ultimo tentativo delle qualificazioni.

Un nullo che ha lasciato tanto amaro in bocca all'atleta “adottiva” di Pagani, che era riuscita a superare abbondantemente la quota di qualificazione diretta alla finale.

Alla Derkach è rimasta la misura valida ottenuta al secondo tentativo, un 13.65 che sa di ulteriore beffa se si considera che l'ultima misura utile all'accesso in finale è stato il 13.71 ottenuto dalla greca Spyridoula Karydi.

Arriva invece alla finale l'altra italiana Ottavia Cestonaro. Dopo un iniziale 13.39 e un nullo, la vicentina ha puntato alla qualificazione senza forzare, saltando un 13.86 che le è valso la nona misura generale tra gruppo A e gruppo B. La finale è in programma venerdì sera all'Olympiastadion, con inizio alle 20.55.