Giallorossi contro. Motivi per seguire la 13esima giornata di campionato ce ne sono parecchi. Il girone di andata si conclude con il derby campano tra Canottieri Napoli e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno alla piscina comunale Alba Oriens di Casoria (ore 19.30).



Per gli amanti delle statistiche manca da sette anni il confronto tra le due compagini, ovvero dal 2013, quando i napoletani conquistarono la promozione in A1. Necessitano di punti per rilanciarsi in classifica capitan Umberto Esposito (nella foto di Rosario Caramiello) e compagni, desiderosi di riscatto dopo il ko maturato alla Bruno Bianchi di Trieste.



Vigilia. «Sara' un derby bello e complicato. Spettacolo assicurato, perche' la Rari e' molto seguita dalla sua tifoseria», spiega il tecnico Christian Andre'. Ragazzi del Molosiglio ultimi in griglia.



Perimetro e pericoli. «Da attenzionare tre giocatori come Elez, Tomasic e Cuccovillo, straordinari fin qui. Non casuale la forza del Salerno, frutto di una programmazione quinquennale molto importante», avverte Andre'. Recuperato il canadese Halajian. Prevista bagarre in vasca.



Sfida cruciale in chiave salvezza. Preparati alla battaglia il partenopeo Scotti Galletta e soci, all'ottavo posto. Proveranno a raccogliere l'intera posta in palio i pallanuotisti di Matteo Citro, reduci dal 10-10 alla Simone Vitale con il Savona. «Non dobbiamo fare calcoli ma lottare partita dopo partita, come abbiamo fatto nella prima parte di stagione e recuperare velocemente l’unità di squadra. Per la Canottieri sarà una finale, una sorta di ultima spiaggia», conclude il difensore numero 5, leader indiscusso e goleador all'occorrenza.



Prevarra' chi sfruttera' al meglio le superiorita' numeriche e commettera' meno errori. Entrambe le formazioni si conoscono in dettaglio, poiche' si allenano insieme. Risultato aperto. E' pur sempre un derby. Giallorosso.





