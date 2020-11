Verdeblu contro gialloblu. Da un derby ad un altro. L’ultima apparizione ufficiale sul parquet risale al 29 febbraio, con il successo per 7 a 2 sull’allora Futsal Fuorigrotta, oggi FF Napoli. Sono intercorsi oltre 250 giorni ma non muta l’avversario in campo. Tre settimane fa si è distinto contro la Feldi Eboli e l’attaccante Carlos Augusto Kakà, che indossava la maglia azzurra, sabato 14 novembre (ore 16) vestirà la maglia della Sandro Abate Avellino e intende replicare. E sarà super sfida con Chimanguinho (pseudonimo di Leandro Moreira Chimango), che sfoggerà la numero 10, riassegnata dopo due anni. L’11 maggio 2019 toccò a Suarato esibirla per l'ultima volta.

E venne finalmente il giorno del debutto in serie A per il Real San Giuseppe. Tra mille difficoltà e complicazioni, a distanza di un mese dall’inizio del torneo (10 ottobre), big match al Palazzetto dello Sport Giacomo del Mauro, riqualificato in occasione delle Universiadi 2019 con i fondi stanziati dalla Regione Campania, in diretta su Piuenne. Francesco Molitierno chiamato a difendere la porta, ex di turno come il preparatore atletico Dario Di Fuccia e Gennaro Varriale, il preparatore dei portieri.

«Stiamo vivendo una situazione irreale in un momento surreale. Abbiamo recuperato dei giocatori in extremis, altri, invece, sono ancora positivi e faranno, nei prossimi giorni, il sesto, e sottolineo sesto, tampone», spiega il presidente Antonio Massa (nella foto di Francesco Sollo). «Nonostante tutti questi ostacoli, con la squadra che si sta allenando poco e male, e senza il palazzetto di Nocera, abbiamo deciso di scendere in campo sabato per la nostra prima apparizione», prosegue il patron, che motiva la scelta. «Per una questione morale, sia per dare un segnale di regolarità al campionato. E tutti noi non vediamo l’ora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA