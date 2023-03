Derkach, argento europeo indoor: «Ho cancellato tante delusioni»

Una medaglia d'argento europea nell'atletica leggera torna nell'Agro dopo ben 10 anni. A riportarla è Dariya Derkach, che si arrampica fino al secondo gradino del podio agli Europei indoor di Istanbul. Paganese “adottiva”, la saltatrice figlia d'arte ha chiuso la competizione volando fino ai 14.20 metri, a 11 centimetri dalla turca Tugba Danismaz, neocampionessa continentale nel triplo al coperto.

La Derkach è partita da subito con le marce alte, sfiorando i 14 metri al primo tentativo, prima di trovare la misura d'argento al secondo salto. Ci ha provato a prendersi il titolo europeo, superando ancora i 14 metri al quarto tentativo, prima di due nulli al quinto e sesto balzo.

Ha comunque ritrovato il sorriso, a 10 anni di distanza dall'argento europeo Under 23. E ai microfoni ufficiali della Fidal s'è detta ampiamente soddisfatta: «Ho provato a fare il più possibile, ma negli ultimi salti probabilmente non sono riuscita a chiudere i balzi per stanchezza. Ma sono contenta per questa medaglia e per i risultati che ho ottenuto in stagione. Questa medaglia - ha aggiunto la Derkach - arriva dalla voglia di riscattare tutte le delusioni accumulate in passato. Ho cambiato tante cose, anche il modo di allenarmi. O forse sono semplicemente cresciuta».