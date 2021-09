Destinazione Milano: l'ex posillipino Mattiello approda alla Metanopoli

Il Duomo, l’Aquamore Bocconi Sport Center, lo stadio Giuseppe Meazza. Si tufferà nel cuore di Milano e indosserà la calottina della Metanopoli. Dal rossoverde al gialloblu, inizia la nuova avventura clorata di Giuliano Mattiello. «Scelte poco lungimiranti dello staff tecnico mi hanno portato a salutare il Posillipo, nonostante la mia storia personale parli in maniera chiara ed evidente», spiega il talento napoletano classe 1992. «Dispiace lasciare il club con il quale ho trascorso 20 anni», osserva il centrovasca di Fuorigrotta. Da pedina fondamentale e inamovibile a giocatore non più funzionale al progetto: hanno inciso diversi cambiamenti di scenario all’ombra del Vesuvio.

«Ho dovuto lasciare casa mia, al Posillipo ho dato tutto. Rifarei altre mille volte lo stesso percorso, non mi è stato detto nemmeno un grazie». Il «senatore» Mattiello ha dismesso laticlavio e cuffia rossoverde. «La vita, purtroppo, è anche così. Sento di essere dentro un posillipino vero e auguro al Posillipo di tornare a splendere sia in Italia che in Europa, perché è lì che merita di stare», afferma convinto Giuliano. «Sono sicuro di essere stato un esempio per i più giovani nel far comprendere loro lo spirito autentico del Posillipo e i valori conseguenti».

Non sono mancati attestati di stima, gratitudine e amicizia. «Sono contento, perché i ragazzi mi hanno dimostrato quanto mi vogliono bene ed questa è una grandissima gioia per il sottoscritto». Legami difficili da troncare anche a distanza. «Sicuramente Jacopo Parrella e Luca Silvestri si faranno valere negli Stati Uniti. Spero di vederli al più presto», confida il pallanuotista partenopeo, transitato dalla Campania alla Lombardia. «Sono pronto a ritornare un domani con un'altra dirigenza e un nuovo progetto».

Il presente si chiama Waterpolo Milano, nuova denominazione della Metanopoli. «Ora inizia una nuova avventura e posso dire di trovarmi bene con i nuovi compagni. Il mister Josko Krekovic è davvero un perfezionista in tutto, serio e molto preparato». In attesa di conoscere la formula del campionato 2021-2022, «contiamo di raggiungere gli obiettivi fissati, e desidero ringraziare ringraziare l’intera famiglia della Metanopoli per la fiducia e l’affetto che mi sta dimostrando dopo una delusione molto grande».

Mattiello ritroverà al suo fianco un ex posillipino. Torna a battagliare in vasca Amaurys Perez, argento olimpico a Londra 2012 e campione del mondo a Shanghai 2011 col Settebello. No limits per il 45enne difensore, Collare d’oro al merito sportivo, già protagonista a Ballando con le stelle e non solo.