«Ciao, e grazie». E’ il momento dei saluti per. Il suo ciclo biennale all’ombra delsi è ormai concluso. Due anni intensi e splendidi con l’: la promozione dallaallae una stagione che stava regalando emozioni e non solo, bruscamente interrotta dall’emergenza pandemica.«Vorrei salutare prima di tutto i ragazzi, ringraziandoli per la fiducia totale nei miei confronti. E’ solo grazie a questa che abbiamo potuto fare un bellissimo percorso di crescita tutti insieme e abbiamo costruito un rapporto che si basava sul confronto e sul rispetto reciproco», spiega il giovane allenatore classe 1990.«Ringrazio anche gli staff delle altre categorie, per aver condiviso con me le loro idee e avermi dato l’opportunità di fare un cammino anche con loro».Esperienza significativa per Varriale con l’Amatori Napoli, dal punto di vista sportivo e umano. «Grazie di cuore a tutto quello che è intorno alla società, il gruppo di tifosi sempre al nostro seguito ovunque, le mamme che dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa fino ai genitori, i dirigenti del minirugby». E poi «un ringraziamento speciale a, che sono fondamentali per l’Amatori Napoli: fanno quel lavoro che molte volte è invisibile agli occhi». Legami creati oltre il rettangolo verde, oltre le tante immagini riviste e studiate con capitane compagni, per perfezionare ogni aspetto, migliorare ogni dettaglio. «Tutte queste persone hanno sempre condiviso un sorriso con me e questo mi ha dato una serenità indescrivibile», sottolinea il tecnico destinato a guidare il. «Spero di aver lasciato anche solo l’1% di quello che hanno dato loro a me».Tempo di relax e vacanze. «Mi sto godendo appieno Napoli prima di trasferirmi a Noceto: il mare, il cibo, la gente, la città, le tante curiosità da scoprire. Napoli è un capolavoro davvero», afferma convinto Luca (nelle foto di Luigi Petrucci).Nuovo corso, sempre in serie A. «Nuova avventura a Noceto. Mi hanno chiamato, appena hanno saputo che non avrei continuato a Napoli e mi hanno presentato un progetto davvero interessante, offrendomi il ruolo di direttore tecnico e capo allenatore in serie A e chiedendomi di integrare il progetto, mettendo in campo le mie idee anche per le giovanili». Un bel salto in avanti, una progressione notevole.Ripresa. «Speriamo ci diano notizie positive sull’inizio del campionato e che tutto possa ripartire alla grande, così da rincontrarci sul campo da rugby», conclude Varriale. Vorrà dire che si ritornerà alla normalità e sarà super sfida con l'Amatori Napoli. Dove lascia un bel pezzo di cuore.