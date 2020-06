Un re per Frankie nel Derby. English King, il purosangue tra i favoriti per il Derby di Epsom che si correrà il 4 luglio, sarà affidato a Frankie Dettori. L’italiano di Newmarket era senza ingaggi per la grande corsa e l’allenatore di English King, Walker, ha deciso di affidargli il cavallo che è dello stesso proprietario di Stradivarius, con cui giorni fa Frankie ha vinto per la terza volta la Gold Cup al Royal Ascot.

“Voglio dare ad English King le migliori possibilità e Frankie è attualmente il più grande” ha detto Walker; ha anche spiegato che il fantino abituale di English King, Tom Marquand, “è ancora giovane e inesperto ed avrà molte possibilità in futuro anche con i miei cavalli che continuerà a montare”.

I bookmaker hanno peso subito nota della decisione: da cofavorito insieme con Kameko a 7 contro 2, English King è ora favorito da solo a 3 contro 1 mentre Kameko è salito a 9 contro 2. Rimane a 16 contro 1 il cavalo della Regina, First Receiver, che è pure senza fantino: l’ultima volta lo aveva montato Dettori, ma Frankie ora ha preferito l’English King al portacolori di “The Queen”. Dettori ha giò vinto due volte il Derby a Epsom. Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA