Deuringer (Circolo Posillipo) oro nella classe Laser Radial

Dopo il bronzo conquistato nella precedente Italia Cup, quella di Marina di Campo all'Isola d'Elba, Giorgia Deuringer del Circolo nautico Posillipo ha vinto l'oro in classe Laser Radial assoluta femminile all'Italia Cup di Reggio Calabria, conquistando anche la prima posizione nella classifica under 21, in attesa di poter disputare dal 9 al 16 giugno in Montenegro i campionati europei femmili Under 21 classe Radial.

Soddisfatto il tecnico Antonio Petroli: «Giorgia si sta impegnando con grande tenacia e determinazione per arrivare nella migliore forma tecnica e agonistica possibile a questo appuntamento. Le due regate del circuito nazionale dell'Italia Cup rappresentano certamente un buon viatico per il prossimo appuntamento europeo».