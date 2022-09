L’Olimpo a Ponticelli. Il PalaVesuvio si prepara ad accogliere le campionesse d'Europa e del mondo, a partire da lunedì 12 fino a giovedì 15 settembre. Quattro nazionali guidate da altrettanti allenatori italiani. Basterebbe già solo questo ad avvicinare i tanti appassionati e tifosi della pallavolo. Se poi sul parquet ci sono le stelle del volley internazionale, allora lo spettacolo è assicurato.

DHL Test Match Tournament. Molto più di un quadrangolare amichevole. La Nazionale femminile guidata dal marchigiano Davide Mazzanti (azzurre regine continentali), la Serbia, detentrice dello scettro iridato e finalista degli Europei del 2021, diretta dall’umbro Daniele Santarelli (marito di Monica De Gennaro), la Polonia del piemontese Stefano Lavarini e la Turchia dell’emiliano Giovanni Guidetti si affronteranno nell’impianto di via Argine, riqualificato in occasione delle Universiadi 2019. Saranno le prove generali in vista dei prossimi Mondiali di Olanda e Polonia, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre.

L'Italia, vincitrice della medaglia d'oro alla Volleyball Nations League e campione d’Europa in carica, si presenterà con le palleggiatrici Alessia Orro e Ofelia Malinov; le schiacciatrici Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi; gli opposti Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; le centrali Marina Lubian, Cristina Chirichella (napoletana classe 1994), Anna Danesi e Sara Bonifacio; i liberi Monica De Gennaro (atleta di Piano di Sorrento-classe 1987) ed Eleonora Fersino.

Sale la febbre. «Ospitare a Napoli l’Italia femminile, reduce dalla vittoria della sua prima storica VNL, sarà un onore immenso. Il presidente federale, Giuseppe Manfredi, accompagnato dal segretario generale, Stefano Bellotti, è stato a Napoli per programmare con il sindaco Gaetano Manfredi una serie di eventi, tra cui questo, che vedranno il capoluogo campano grande protagonista», dichiara entusiasta Guido Pasciari, presidente Fipav Campania.

Grande attesa. «Abbiamo accettato di organizzare la kermesse certi che il calore della nostra gente fungerà da combustibile per il cammino mondiale delle azzurre, perché Napoli e il volley campano risponderanno presente, gremendo il PalaVesuvio come non mai», asserisce convinto il numero uno regionale. Non a caso il meglio della pallavolo femminile, europea e mondiale, sarà in Campania. «Le avversarie delle azzurre saranno tre tra le nazionali più forti del mondo, allenate da tecnici italiani di primissimo livello internazionale: Guidetti, Lavarini e Santarelli. Saranno anche amichevoli ma per la nostra Campania e per la nostra Federazione regionale sarà in gioco il titolo dell’ospitalità, dell’attaccamento e dell’organizzazione. E ci faremo trovare pronti».

L’Italia di Mazzanti raggiungerà il capoluogo campano sabato 10 settembre. Per il DHL Test Match Tournament sono previste 6 gare complessive. Pasciari chiama a raccolta i tifosi. «Si tratta di una occasione unica per ammirare campionesse di livello planetario. Per la Campania e per la Fipav è un momento magico. Il meglio della pallavolo mondiale femminile è qui e per i nostri dirigenti, i nostri tecnici e in particolare per i nostri ragazzi è un evento imperdibile. L'Olimpo del volley femminile è a casa nostra», afferma il presidente campano.

«Anche noi, come Federazione, ci giochiamo una partita importante: quella dell’ospitalità, dell’attaccamento e dell’organizzazione. La Campania farà da trampolino all'avventura iridata delle azzurre e, destino vuole, il 15 settembre ricorrerà il ventennale dell'ultimo e unico Mondiale vinto dall'Italia femminile: quel giorno sfideremo la Serbia campione in carica. Per chi crede nei sogni, questo torneo è davvero un evento storico», conclude Pasciari.

Il tabellone degli incontri

12 settembre

Italia–Turchia (ore 17)

Polonia-Serbia (ore 20)

13 settembre

Serbia–Turchia (ore 17)

Italia-Polonia (ore 20)

15 settembre

Polonia-Turchia (ore17)

Italia-Serbia (ore 20)