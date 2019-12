Gennaro Di Mauro (CC Napoli) scrive la storia dell’Indoor Rowing ai Campionati Italiani di San Miniato. L’azzurro, nel conquistare il titolo italiano Junior, ha fermato il cronometro a 5.45.5, facendo letteralmente a pezzi non solo il suo precedente record italiano di categoria, 5.52.7 siglato lo scorso anno ai tricolori di Chianciano, ma abbattendo anche dopo ben 15 anni il record mondiale Junior, 5.47 netti che dal 2004 apparteneva al tedesco Karsten Brodowski.



Inoltre, seppur non in via ufficiale in quanto realizzato in una gara Junior, il suo 5.45.5 batte anche il record italiano Under 23 – 5.52.4 fatto da Francesco Fossi a Bari ai campionati di Bari del 2010 – e addirittura quello Senior, appartenente sempre al fiorentino due volte azzurro ai Giochi Olimpici, 5.46.5 realizzato a Gavirate nel 2012. Un risultato straordinario dunque, che speriamo sia di buon auspicio per la carriera di Gennaro Di Mauro, già inserito dalla Direzione Tecnica tra gli atleti del Gruppo Olimpico nonostante la giovanissima età. Altri due Grandissimi risultati si sono giunti al palmares del Circolo Canottieri Napoli, Due medaglie d'argento conquistate da Leonardo Litterio nella categoria Junior e Andrea Ciccarelli nella categoria Ragazzi. Entrambi gli atleti GialloRossi fanno parte del College Remiero Federale dove studiano e si allenano cercando di puntare alla massima competizione di categoria, i Mondiali Junior 2020.



