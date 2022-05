Diretta Fognini-Sinner 0-1 (2-6), secondo set 2-1: il ligure prova a riaccendersi

Diretta Fognini-Sinner. Il campo centrale del Foro Italico si infuoca mercoledì, per il derby tra i due tennisti italiani, alla prima sfida ufficiale. Il passato contro il futuro. Due modi diversi di interpretare il gioco. L'altoatesino, numero 10 del ranking, punta alla vittoria degli Internazionali d'Italia. Fognini, dopo aver battuto Thiem, non si pone limiti e spera di ribaltare i pronostici, in favore del connazionale.

Fognini-Sinner, la diretta

Secondo set

2-1 - Fognini solido non lascia spazio all'iniziativa di Sinner e vince il game con autorità.

1-1 - Nonostante il buon avvio di set, quando la palla passa a Sinner torna il dominio. Il secondo game si chiude in fretta.

1-0 - Dopo un primo set senza storia, Fognini si rimette in piedi e arriva fino al 40-15. Il secondo doppio fallo del suo match riavvicina Sinner, ma il ligure vince il game grazie a un gran dritto lungolinea su cui Jannik non riesce a rispondere.

Primo set

2-6 - Sinner conquista il primo punto, nonostante le proteste di Fognini con l'arbitro che gli sono valse qualche fischio dagli spalti. Fabio raggiunge il 15 pari, poi deve cedere. Il primo set si chiude in 35'

2-5 - Sinner e Fognini si dividono i primi due punti. L'altoatesino conquista il 30-15 grazie a un errore del ligure, che poi pareggia con un bel dritto a uscire. Sinner ha il primo set point, annullato da Fognini. Fabio ha il primo vantaggio, sprecato con un dritto sulla rete. Dopo altri due deuce, Fognini conquista il game e prolunga il set.

1-5 - Fognini prova a cambiare la direzione del set e dà tutto sul 30-15, sbagliando un dritto facile. Sinner lo rimette in corsa con un errore non forzato. Poi con una palla corta di rovescio che finisce con sulla linea vince il game.

1-4 - Sinner ancora all'attacco conquista due punti in avvio di game. Fognini risponde fino al 30-30, poi Jannik alza di nuovo il livello e porta a casa il secondo break agilmente.

1-3 - Nel quarto game Sinner controlla Fognini e gli concede solo un punto.

1-2 - Dopo l'avvio lento Sinner si accende e vola fino allo 0-40. Fognini risponde e conquista il primo 15 del game con un bel dritto lungo linea. Per il ligure però non basta. Arriva il primo break del match.

1-1 - Sinner parte lento anche nel secondo game e va sotto 0-30. L'altoatesino si accende al sesto scambio e non si ferma, pareggiando il conto dei giochi.

1-0 - Comincia bene Fognini, che tiene il servizio 40-0 senza difficoltà.