Diretta Sinner-McDonald 5-5, live Washington: Jannik spreca sei palle set

Live Jannik Sinner, la diretta della finale Atp 500 di Wahington. L'altoatesino sfida lo statunitense Mackenzie McDonald che ieri, al termine di una dura battaglia, ha battuto il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. Sinner ha vinto più agevolmente contro Jenson Brooksby, vera sorpresa del torneo: 7-6 6-1 il risultato in favore del diciannovenne tennista nato a San Candido.

Tennis, Sinner in finale a Washington: Brooksby sconfitto in due set (7-6 6-1)

Sinner-McDonald, live Washington

Primo set, Sinner inizia al servizio

5-5: Sinner conquista il 15-40, fallisce male la prima occasione sparacchiando fuori di rovescio incrociato e subisce la prima palla vincente dell'avversario che conquista il 40-40. Nuova chance di break subito dopo, ma ancora McDonald annulla con un dritto vincente. Quarta palla break annullata da McDonald con una prima vincente ad uscire. Quinta palla break grazie a un diritto lungo dello statunitense che ancora si salva con una prima palla di servizio sul rovescio dell'avversario. Sprecata anche la sesta con un rovescio in rete al 9' di gioco del game, poi McDonald chiude di dritto e raggiunge l'italiano

5-4 BREAK : Sinner sul 30-15 subisce tre punti consecutivi e il controbreak. McDonald se lo assicura con una bella volée di dritto.

5-3: Troppi errori di Snner, McDonald tiene il servizio a 30.

5-2: Sinner tiene il servizio a 30 e conferma il break con il quinto ace sul 40-30.

4-2 BREAK : Game impeccabile di Sinner che strappa il servizio a zero all'avversario.

3-2 BREAK : Game complicato per Sinner che non riesce a chiudere sul 40-14. L'italiano annulla una prima palla break con un ace, ma il suo avversario se ne procura altre tre. Un dritto vincente garantisce a McDonald il controbreak. Tutto da rifare per Sinner.

3-1 BREAK : McDonald va avanti 30-0 poi sbaglia due colpi. Sinner si procura una prima palla break annullata dal suo avversario, ma alla seconda chance non fallisce e chiude con un comodo smash.

2-1: Jannik va sotto 0-15, poi non concede altri punti all'avversario. I primo ace gli vale il 30-15.

✅ First ATP 500 final

✅ First 🇮🇹 to reach the final in DC@janniksin wins 7-6(2), 6-1 against fellow #NextGenATP Brooksby.#CitiOpen pic.twitter.com/lb883Ylg3M — ATP Tour (@atptour) August 7, 2021

1-1: McDonald con grande autorità tiene il servizio a zero.

1-0: Sinner tiene agevolmente il servizio a 30.